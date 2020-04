Der verlorene Flügel

Der See war an einige Stellen mit einer dünnen Eisschicht überzogen, der blassblaue Himmel spiegelte sich im Wasser, im Gras funkelte der Tau diamantengleich, als ein Schwan von unendlicher Schönheit durch das Wasser glitt.Wie in einem Märchen dachte ich und sah doch tatsächlich auf dem Haupt des Schwans eine Krone glitzern.Oh, ein verzauberter Prinz? -Ich schloss die Augen und spürte auf meinen Wangen einen sanften Windhauch, als ich die Augen wieder öffnete war der Schwan fort.Ich lief am Ufer entlang, doch ich konnte ihn nirgends entdecken, er war einfach verschwunden.War das Zauberei? Vielleich war es gar kein Prinz gewesen, sondern eine Prinzessin oder sogar ein Engel?Da fiel mir plötzlich der Spruch eines Schriftstellers ein, der meinte, dass auch Menschen Engel sind, allerdings nur mit einem Flügel, und nur wenn sich Zwei umarmen können sie fliegen.Ich fand das immer eine wunderschöne Vorstellung.Ob es wohl auch Engel mit nur einen Flügel gibt? Das wär sehr traurig.Nachdenklich lief ich am Ufer entlang, immer weiter, bis hin zum dichten Schilfund da lag er, ein Flügel.Was hatte das zu bedeuten? Welch unsichtbare Hand hat mich hierher geführt?-War der Schwan vielleicht wirklich ein verwunschener Engel, der seinen verlorenen Flügel suchte?Ganz beseelt von diesem Gedanken wollte ich schon rufen: "Hallo Engel, hier ist dein Flügel!",als mir ein Lippenpaar zärtlich den Mund verschloss und plötzlich wusste ich,jetzt kann ich fliegen.Silke DokterEine kleine teils wahre und teils erträumte Geschichte.Leider müssen viele Menschen, die allein sind in diesen Tagen, auf eine liebevolle Umarmung verzichten, doch es gibt Erinnerungenund Träume, die gehen nicht verloren.