Denk- Prozesse

Die Literatur der Vergangenheit wird vollständig getilgt sein.Chaucer, Shakespeare, Milton, Bryon - sie alle gibt es nur noch in Neusprech-Versionen, die dann nicht einfach nur umgestellt wurden, sondern in das Gegenteil dessen verkehrt, was sie einmal waren.Das gesamte Klima des Denkens wird anders sein.Es wird überhaupt kein Denken in unserem heutigen Verständnis mehr geben.“George Orwell 1984Das will ich doch wohl nicht hoffen!!!