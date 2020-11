Demo der Querdenker

Ich habe es geahnt, dass es nicht klappen wird, in dieser Gesellschaft, mit dem Einhalten von Regeln.Manche wissen immer alles besser, obwohl es eine Naturkatastrophe dieser Art, weltweit, noch nie gab.Es gibt zu viele Schlaumeier, die man nun mitleidig belächeln könnte, wenn es nicht so gefährlich wär und das Leben vieler Menschen von ihrem undisziplinierten Verhalten abhängen würde.Ich kenne einige die zur Risikogruppe zählen und denen erst einmal ihre Gesundheit wichtiger ist, als die sogenannte Freiheit, auf die nun so mancher pocht.Was ist das für eine Freiheit, die so mancher vermisst?Wer denkt bei dem Verhalten an den Nebenmann?Wer denkt an die Ärzte und an das Pflegepersonal, wer an alle die im öffentlichen Dienst arbeiten?Ach ich habe ja vergessen es sind Querdenker, wir mag das Gehirn eines Querdenkers eigentlich aussehen?Unverständlich für mich auch, dass diese Demo gerade in Leipzig stattfindet, wo es schon Demos gab, bei denen es wirklich um Freiheit ging.Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, das ist nun mal so.Ob die Maßnahmen nun richtig sind und sie Wirkung zeigen, wir werden es erfahren, nur man muss es versuchen und vertrauen. Wir sitzen alle im selben Boot.Nur mir fehlt leider der Glaube an die Vernunft der Menschen.Ich schreibe oft über die Liebe, über die Schönheiten der Natur, wir viele hier, was sehr wichtig ist; denn es hilft uns so manches Traurige zu überwinden, jedoch sollten wir dabei nie den Blick auf das Wesentliche verlieren: Auf die Menschlichkeit und auf das friedliche Miteinander.