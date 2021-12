Behutsam legte sie ihre Hand, die in einem gelben Gummihandschuh steckte, auf Annas Unterarm:„Das wird schon. Wir sind nur wenige hier, alle hetzen und eilen, es gibt strenge Zeitvorgaben und über alles muss Protokoll geführt werden. Jede Menge Schreibkram ist täglich zu erledigen, da bleibt nicht viel Zeit für Zuwendungen, die jeder alte Mensch hier benötigt.Und wir haben alle auch eine Familie. Ich habe drei Kinder und mein Mann pendelt und kann nur alle 14 Tage nachhause kommen.Ja, ja es ist für alle nicht leicht!“Mit den Worten: „Na, dann gute Nacht und das wird schon“, schob sie Anna durch die Tür.„Das wird schon, das wird schon“ äffte Anna sie nach.Sie wollte diesen Satz nicht mehr hören, was sollte denn jetzt noch werden?Anna fand noch lange keinen Schlaf.Es war eine laue Sommernacht und an der Zimmerdecke liefen die Lichtstreifen der vorbeifahrenden Autos entlang.Für Anna waren sie früher immer ein Zeichen dafür gewesen, dass Paul, wenn er spät von einer Dienstreise zurückkam, in der Tiefgarage einfuhr, dann zog so ein Lichtstrahl an der Zimmerdecke entlang und dann dauerte es auch nicht mehr lange, bis sich leise die Tür öffnete.Vorsichtig öffnete Nachtschwester Bärbel die Tür. Sie wollte noch einmal nach dem Neuzugang sehen, dabei fiel vom Gang her ein Lichtstrahl in Annas Zimmer:„Ich wusste doch, dass Paul heute noch kommt“, flüsterte Anna schläfrig.Schwester Bärbel beugte sich über sie: “Das wird schon“, doch das hörte Anna schon nicht mehr, sie war bereits eingeschlafen.Ein leises gleichmäßiges Rauschen drang mit dem Nachtwind durch das leicht geöffnete Fenster.Es regnete auch noch am nächsten Tag.Silke DokterEine etwas andere Geschichte, doch gerade in dieser Zeit lag es mir am Herzen, sie den Lesern zu erzählen.