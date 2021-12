„Das ist nun immer ihre Platz“, erklärte ihr eine junge Schwester in gebrochenem Deutsch und platzierte Anna wieder an den Tisch, den Anna schon vom Frühstück her kannte.Die Schwester brachte ihr eine Tasse Tee, Brot und Aufschnitt standen auf dem Tisch.Anna ließ langsam ein Stück Würfelzucker in den Tee gleiten und schaute versonnen zu, wie es sich langsam auflöste.Fast so wie mein Leben dachte sie und einen Hoffnungsschimmer suchend blickte sie in die Runde.Die Frau, die ihr gegenüber saß, zerpflückte mit spitzen Fingern ein Wurstbrot und steckte mit zitternden Hände einzelne Krumen in den Mund, ihr Blick war leer aber das spärlich graue Haar schien frisch frisiert.Die Frau neben ihr hatte eine Tasse mit Suppe vor sich stehen, aus der sie mit einem viel zu großen Löffel immer wieder versuchte etwas in den Mund zu bekommen, was ihr nicht ganz gelang, einige Nudeln und Gemüsestücke fanden sich auf dem Tisch oder auf ihrer Bluse wieder.Die Frau im Rollstuhl hatte Besuch. Ihr Mann war gekommen und hatte Joghurt mitgebracht. Geduldig schob er ihr löffelweise den Fruchtbrei in den Mund.Anna schluckte instinktiv mit und stellte sich die kühle Erfrischung in ihrem Mund vor.Sie wartete noch immer auf Paul und sah ständig zur Tür, während sie lustlos an einer Käseschnitte kaute und gedankenverloren einige Weintrauben zwischen den Fingern zerdrückte.Das Klappern des Geschirrs und das Stimmengewirr im Saal verschmolzen allmählich zu einer gleichmäßigen Melodie und Anna träumte von Abendspaziergängen am Ostseestrand, von Muscheln, Glückssteinen, Sonnenuntergängen, weichem Sand und den Nächten mit Paul.„Sie müssen aber jetzt wieder in ihr Zimmer!“ Eine schroffe Stimme holte Anna in die Wirklichkeit zurück. „Sie sind wohl neu hier?“ fragte die Stimme nun etwas sanfter.Anna nickte verwirrt. Sie war wohl eingeschlafen.Der Saal war leer und alle Tisch abgeräumt.„Na das wird schon“ redete die füllige Schwester auf sie ein, während sie die Tischplatte mit einem Fettwassergemisch überzog,Anna starrte wie gebannt auf die Wassertropfenspur die der feuchte Lappen hinterlassen hatte und die ihr Reinlichkeitsempfinden arg störte.Während Susann, so hatte die redselige Schwester sich vorgestellt, eilig verschwand und wieder mit einem kleinen Wassereimer auftauchte, über dessen Rand weißer Schaum quoll, hatte Anna versucht mit einem Zipfel ihres Pullis wenigstens einen kleinen Teil der Tischfläche blank zu polieren.Plötzlich hielt die Schwester inne und ließ sich stöhnen auf einem Stuhl nieder.Fortsetzung folgt