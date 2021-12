Das wird schon .....

Im Frühstücksraum herrschte emsiges Treiben.Anna erinnerte sich an die Reha-Klinik nach ihrer Hüftoperation, Paul hatte sie dort oft besucht, weil sie sich so einsam gefühlt hatte und Paul wird sicher auch heute kommen.Mit dem Gedanken daran, ließ sie sich willig an den Tisch setzen, an dem schon einige andere Mitbewohner saßen.Sie musterten Anna kurz, widmeten sich dann aber wieder schnell ihrem Marmeladenbrot.Neben ihr versuchte eine Frau vergeblich an ihren Teller zu gelangen, jedoch der Rollstuhl, in dem sie saß, stand viel zu weit vom Tisch entfernt, so dass es ihr unmöglich war das Brot mit der Hand zu ergreifen.Sie konnte sich auch nicht bemerkbar machen und Anna traute sich nicht, jemanden um Hilfe zu bitten.Es war auch nur eine Schwester zu sehen und die lief ständig zwischen dem Servierwagen und den Tischen hin und her und verteilte Tassen mit einer Flüssigkeit, von der Anna nicht wusste, ob es nun Kaffee oder Tee war.Sie schluckte das Gebräu aber brav hinunter.Trinken war wichtig, das hatten ihr die Kinder ans Herz gelegt.Während Anna versuchte die harte Kruste einer Brotscheibe mit Erdbeermarmelade zu zerkauen, dachte sie an die frischen Brötchen, die es bei ihr morgens immer gab und an den Kaffeeduft, der durch alles Räume zog.Sie würden Paul sagen, dass die hier nicht bleiben möchte, er wird es verstehen und sie wieder mit nachhause nehmen.Die Frau im Rollstuhl hatte endlich ihr Brot gereicht bekommen, von dem sie sofort gierig abbiss, allerdings das Getränk, das war für sie noch immer unerreichbar.Bei diesem Anblick vergaß Anna, für einen Moment, ihr eigenes Schicksal.Bevor Anna wieder in ihrem Zimmer angelangt war, hatte sie sich mehrmals verlaufen. Schwester Rita entdeckte sie auf einer anderen Station: “Sie müssen auf die Farbe Grün achten, das ist ihr Bereich“, erklärte ihr die Schwester.„Wieso gerade Grün, ich mag Grün nicht, ich habe die Farbe Grün noch nie leiden können“, maulte Anna und wunderte sich darüber, was sie da gerade redete. Es gab doch für sie noch nie eine Farbe, die sie nicht mochte.Anna blieb den restlichen Tag auf ihrem Zimmer und niemand konnte sie dazu überreden, es zu verlassen.Sie stand am Fenster und blickte in den Himmel, an dem unzählige Herden von Wolkenschafen entlangzogen.Es war Sommer und Urlaubszeit. Vor dem gegenüberliegenden Haus bemühte sich ein Mann mehrere Koffer und zahlreiche Taschen in ein viel zu kleines Auto unterzubringen, irgendwie hatte er es geschafft und sogar Frau und Kinder hatten darin noch Platz.Ein Lächeln huschte über Annas Gesicht.„Wie wir damals“ flüsterte sie und alle Gefühle, wie Sehnsucht, Wehmut, Traurigkeit und Verzweiflung trafen sich in diesem Augenblick in einem Schnittpunkt,Fortsetzung folgt