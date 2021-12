Das wird schon ….Als Anna die Augen öffnete, wusste sie im ersten Augenblick nicht wo sie war.Sie stellte nur fest, sie lag nicht in ihrem Bett, nicht in dem Bett mit der durchgelegenen Matratze, sie hatte ein anderes Bett, eine andere Matratze und sie befand sich allein in einem fremden Zimmer. Sie war woanders.Anna schlüpfte in die Pantoffeln und wollte wie gewohnt in die Küche gehen, um Kaffeewasser aufzusetzen und um die Brötchen auf den Toaster zu legen, danach wollte sie Paul wecken.Vorsichtig öffnete sie die Tür und stand auf einem langen Gang. Ein kühler Wind streifte um ihre nackten Beine.„Anna, sie müssen warten bis Schwester Rita kommt, gehen sie zurück ins Zimmer!“ rief ihr eine vorübereilende junge Frau zu. Erschrocken gehorchte Anna und schloss hinter sich die Tür.Zögernd setzte sie sich auf den Bettrand, legte die Hände in den Schoß und wartete.Verwirrt sah sie sich um, dann kam langsam die Erinnerung und plötzlich wusste sie, wo sie sich befand.Da standen noch die Reisetasche und der Koffer, die sie noch nicht ausgepackt hatte, es war schon spät, als sie gestern hier ankam, hier im Altenheim.Das war also jetzt ihr zuhause: Dieses Zimmer mit dem Blick auf die Straße, dem Schrank, dem Bett, dem Tischchen, dem Stuhl, dem kleinen Bad mit der Dusche und der Toilette.„Es wird dir gefallen“, versicherten ihr die Kinder: „Du wirst verpflegt, betreut, musst keine Wohnung putzen, keine Wäsche waschen und bügeln, das Einkaufen und Kochen entfällt, das Tragen schwerer Taschen und Beutel, der Arzt kommt ins Haus und du bist nicht mehr allein.“Die Kinder waren zufrieden, das freute Anna; denn sie wollte ihnen nicht zur Last fallen.Anna sah sich um und hatte das das Gefühl, das etwas Wichtiges fehlt. Wo war das Bett für Paul?Sie schloss die Augen, als könne sie so besser sehen, dann fiel ihr es ihr wieder ein, dass Paul schon vor einigen Jahren gestorben war.Wie konnte sie das nur vergessen, obwohl in letzter Zeit hatte sie so einiges vergessen: Den Wassertopf auf dem Gasherd, das Bügeleisen, die Kerzen im Wohnzimmer, sie hatte an all das einfach nicht mehr gedacht und dann immer diese Müdigkeit, ständig schlief sie ein.Nur gut, dass die Nachbarin ihn noch rechtzeitig bemerkt hatte, den brenzligen Geruch der sich im Haus ausgebreitet hatte.Die Suppe im Topf war eine schwarze Masse und der Topf glühte.Das war noch einmal gut gegangen, jetzt passiert das nicht mehr:„Hier bist sicher und wir können wieder beruhigt zur Arbeit gehen“, meinten die Kinder und verschwanden hinter der hohen Glastür.Es dauerte eine Weile, bis Schwester Rita kam. Eine zierliche Blondine, die ihr beim Anziehen helfen wollte.Anna wehrte sich und presste die Oberschenkel fest zusammen.Anziehen konnte sie sich noch allein, wenn das auch manchmal seine Zeit dauerte.Weniger Geduld hatte Schwester Rita: „Seien sie doch vernünftig, ich habe wenig Zeit, sie müssen zum Frühstück und sie sind nicht die einzige Anwohnerin, der ich beim Anziehen helfen muss und haben sie sich eigentlich schon gewaschen?“Anna nickte, obwohl das nicht stimmte und eigentlich war ihr plötzlich zum Weinen zumute.Schließlich gab sie nach und ließ sich die Strumpfhose über die Beine ziehen.Fortsetzung folgt