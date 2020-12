Das Lächeln - oder eine vorweihnachtliche Begegnung - Teil 1

Das kleine Cafe, in dem Susann und Paul sich manchmal trafen befand sich am Rande der Altstadt und war auch am Weihnachtsvorabend voll besetzt.Die Kellnerin hatte eine Kassette mit Weihnachtsmusik in den Rekorder geschoben und die Kerzen in den Weihnachtsgestecken angezündet. Die Gäste redeten leiser und gaben sich der Weihnachtsstimmung hin.Paul wartete auf Susann, die noch Besorgungen machen wollte. Dann erschien sie mit vielen Beuteln und Päckchen.Paul hatte sich in den Stuhl zurückgelehnt und betrachtete dabei lächelnd Susann, wie sie aufgeregt und übersprudelnd vor Fröhlichkeit von den Ereignissen des Tages erzählte.Sie hatte ihre Hände um das Glas Glühwein gelegt, aus dem sie vorsichtig Schluck um Schluck trank.Da betrat eine alte Frau das Cafe. Sie stützte sich auf einen Stock, hatte eine schwarze Strickmütze tief ins Gesicht gezogen und trug in der Hand eine abgeschabte Tasche, ihre Hände steckten in zerschlissenen Strickhandschuhen.Sie ließ sich langsam auf einen freien Stuhl am Tisch gegenüber von Paul und Susann nieder ohne den Mantel abzulegen, der für ihre magere, gebeugte Gestalt viel zu schwer schien."Ich habe dir etwas mitgebracht" flüsterte Paul Susann zu und schob ein kleines Päckchen vor sie hin. "Frohe Weihnachten Liebes !"Lächelnd öffnete Susann das hübsch verpackte Etwas. Zum Vorschein kam eine Schmuckdose, die sie behutsam öffnete. Susanns Augen leuchteten: "Eine Spieluhr!" rief sie begeistert und bedankte sich bei Paul mit einem Kuss.Dann fiel Susanns Blick auf die alte Frau, die immer noch fast unbeweglich am gegenüberliegenden Tisch saß und versonnen in das Licht der Kerzen sah.Fortsetzung folgt.