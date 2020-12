Das Lächeln - oder eine vorweihnachtliche Begegnung 5. Teil

Aber jetzt schnell ins warme Zuhause, du siehst schon ganz verfroren aus."Ja das Lächeln soll uns nie verloren gehen, dachte Susann und kuschelte sich in Pauls Arm.Doch noch lange kreisten ihre Gedanken um die flüchtige Begegnung mit dieser alten Frau.An der Haltestelle der Straßenbahn standen nur wenige Leute. Einige hatten die Mantelkragen hochgeschlagen, ihre Gesichter waren fast nicht mehr zu sehen, anderen hatten in der nahen Toreinfahrt vor dem munteren Schneetreiben Schutz gesucht.Da bog die Straßenbahn auch schon quietschend um die Ecke und Susann verschwand mit Beuteln und Päckchen in dem eisernen Rumpf.Paul winkte ihr noch lange nach, bis die Straßenbahn im dichter gewordenen Flockenwirbel verschwunden war.Ein wenig nachdenklich ging nun auch er durch die inzwischen verschneiten Straßen nachhause."Ja das Lächeln soll uns nie verloren gehen", sprach er leise vor sich hin.Hinter einigen Fenstern leuchten bereits die ersten Weihnachtsbäume und eine feierliche und friedliche Stimmung legte sich über die kleine Stadt.EndeEine Geschichte, die sich so zugetragen hat und noch heute denke ich an diese alte Frau, der ich leider nie mehr begegnet bin.Ich wünsche allen Lesern einen besinnlichen 2. Advent, mit einem Lächeln.LG Silke