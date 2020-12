Das Lächeln - oder eine vorweihnachtliche Begegnung 4. Teil

"Wie schön", flüsterte Paul, "ich wollte immer einmal eine Orgel spielen, ist bisher leider nur beim Klavierspiel geblieben, der Kantor übt sicher für die morgige Christnacht."Die Christnacht besuchte Susann mit Großmutter an jedem Heiligabend und lächelnd erzählte sie Paul wie froh sie immer war, wenn der große Gesangszettel endlich umgedreht werden konnte und die letzten Lieder verklungen waren.Die Weihnachtsgeschichte, die der Pfarrer von der Kanzel vortrug, hörte sie immer gern, doch jedes mal anders.Auf dem Heimweg war sie dann aufgeregt neben Großmutter hergelaufen, die für sie immer viel zu langsam ging.Gewiss war der Weihnachtsmann schon längst im Haus gewesen und wenn Großmutter so langsam ging, dann verpasste sie ihn bestimmt wieder.So hoffte die kleine Susann, von Jahr zu Jahr, dem Weihnachtsmann wenigstens einmal gegenüberstehen zu können.Nun mussten beide lachen und waren sich einig, dass es schön ist an etwas zu glauben und auf etwas zu hoffen.Doch dann erzählte Susann auch von den Gedanken die sie umkreisten, seit der Begegnung mit dieser alten Frau in dem Cafe und diesem Lächeln, dass so viel Sanftmut ausstrahlte.Sie war sicher auch einmal jung, schön und verliebt und erinnerte sich gerade an diesem Ort an eine glückliche Zeit.Plötzlich wurde Susann von Furcht befallen, beklommen fragte sie Paul. "Was wird sein, wenn ich einmal so alt bin?"Fortsetzung folgt