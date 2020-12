Das Lächeln - oder eine vorweihnachtliche Begegnung 3. Teil

Gemeinsam mit Mama knetete sie den Teig für die Rosinen- und Mandelstollen und für den Mohnstollen, der in unserer Familie ganz besonders beliebt war.Der Teig wurde zu großen Broten geformt und auf Holzbretter gelegt die Großmutter quer über den Handwagen legte, den sie dann über das holprige Kopfsteinpflaster durch eine enge Gasse zum Bäcker zog.Ich lief mit kleinen Schritten neben dem Wagen her und versuchte die schaukelnden Bretter festzuhalten.Das war damals so, dass man die Stollen zum Bäcker brachte, wo sie dann in einem großen Ofen gebacken wurden.An so einem Tag durfte sogar ich die Backstube betreten. Dort duftete es nach süßem Gebäck und ich fand es dort immer recht lustig, wie die erwachsenen Männer, mit ihren mehlbestäubten Gesichtern in den großen mit Teig gefüllten Trögen große Kugeln formten und darauf herumklopften.Nur enttäuscht war ich immer, wenn wir die Stollen abholten, sie sahen so dunkel aus, aber wenn Mama sie dann zuhause mit zerlassener Butter bestrich und mit Puderzucker bestäubte, ja dann sahen sie echt köstlich aus.Nach der Bescherung, am Heiligabend, wurden sie dann feierlich angeschnitten, vorher wurde grundsätzlich nie davon gegessen, eine Tradition, die auch nie geändert wurde.Ob die alte Frau auch Kinder und Enkelkinder hat? Ob sie auch am Weihnachtsabend von einer munteren Schar umringt ist?Susann schob den Gedanken, dass sie vielleicht doch auch mutterseelenallein sein könnte, weit von sich.Inzwischen fielen die Flocken noch dichter, Paul küsste Susann eine Schneeflocke von der Nasenspitze und für einen kurzen Augenblick war die alte Frau vergessen.Fortsetzung folgt