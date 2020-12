Das Lächeln - oder eine vorweihnachtliche Begegnung 2. Teil

Das Cafe begann sich nach und nach zu leeren, da erhob sich auch die alte Frau und bewegte sich mit kleinen, unsicheren Schritten auf die Tür zu.Gewiss hatte sie sich nur aufwärmen wollen dachte Susann und sah ihr beklommen nach.Sie wurde auch gar nicht bedient fiel ihr jetzt auf und erst als sich die Tür geschlossen hatte erschien die Kellnerin, die während sie Tisch und Stuhl, wo die alte Frau gesessen hatte, mit einem feuchten Tuch abwischte erklärte: "Die kommt seit kurzer Zeit täglich hierher, muss wohl hier in der Nähe wohnen und sie stinkt".Das Verhalten der jungen Frau berührte Susann unangenehm und ihre wurde plötzlich ganz kalt.Susann und Paul verließen als letzte Gäste das Cafe.Draußen hatte es inzwischen zu schneien begonnen. Die alten Gassen der Stadt waren fast menschenleer, der Wind wirbelte die Schneeflocken wie toll herum, die im Licht der Straßenlaternen diamantengleich funkelten.Irgendwo schloss jemand ein Fenster und eine Autotür schlug laut zu.Wo die alte Frau wohl wohnen mochte? Vielleicht hinter dem Fenster, wo eine Kerze flackernd brannte oder dort, wo eine helle Lampe erstrahlte.Vor einer Bäckerei blieben beide stehen. Das Schaufenster war wunderschön dekoriert.Ein Tannenkranz rahmte es ein und die Scheiben waren mit Eisblumen aus Puderzucker und Zuckerguss geschmückt. Nur ein kleiner Einblick bot sich dem Betrachter hinter die Scheiben zu sehen: Köstliches Weihnachtsgebäck lockte zum Kauf und dick mit Puderzucker bestreute Stollen.Da musste Susann plötzlich an ihre Großmutter denken und wie sie als Kind in der Weihnachtszeit beim Stollenbacken geholfen hatte.Fortsetzung folgt.