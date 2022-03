Blüten - Träume

Es gab viele gute Ratschläge und so manche Pflanze, hatte sogar eine kleine Geschichte:So konnte ein Anbieter aus dem Norden mit seinen Leberblümchen begeistern.5000 Sorten soll es von dieser Art geben und er allein besitzt 1000.Ein Lieblingspflänzchen hatte er nach Erfurt mitgebracht, was ich wunderschön fand, und was mich sofort an die blaue Blume der Romantik erinnerte.Auch eine kleine Narzisse mit den Namen „Mary Poppins“ blühte sich in die Herzen der Besucher.Während es in der Halle 1 nur so grünte, kann man jetzt auch schon die Schönheit des Frühlingsteppichs auf den Außenbeeten erahnen.Hallo liebe Leser, kommt einfach mit mir mit und genießt die Schönheit des Frühlings in der Spätnachmittagssonne.Noch einen schönen Restsonntag und in dieser traurigen Zeit helfen vielleicht manchmal solch kleinen Betrachtungen. Manchmal ……