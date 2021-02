Besuch bei den Elfen

Ich entdeckte bei meinem Spaziergang so ein kleines Elfenreich, musste nur bei den Schneeglöckchen klingeln und befand mich inmitten einer Zauberwelt.So manche kleine Elfe stand allein, andere lehnten sich an einem starken Baum, doch fast alle waren in einer kleinen Gemeinschaft, und die Bienen waren auch schon unterwegs und labten sich an so mancher kleinen Elfe.Ich war jedenfalls verzaubert und war da nicht ein leises Kichern oder war das nur der Wind?