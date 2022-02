und Hinnehmen immer neuer Schwüreund so wird es uns stets ein glückliches Bedürfnis bleiben,das altewiederholt, wechselseitig zu hören und hören zu lassen.Es ist derselbe einfache Akkord, der, so oft Du ihn anschlagen magst,jedes Mal wieder neu und mit nie erhörtem Zauber in mir nachklingt.Glaubst Du, es könnte eine Zeit kommen, wo wir dessen satt werden?Ich kanns nicht denken: mich schauert, wenn ichs denke!Eduard Mörike an Luise Rau, 1830