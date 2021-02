Aus meiner Briefschatulle

Eigentlich malte er überwiegend Portraits, doch die Idee eine Gesellschaft von Freunden auf einer Terrasse an der Seine zu malen lies ihn nicht mehr los, es war wie ein Ruf seines Herzens.So begann er mit seinem Meisterwerk"Das Frühstück der Ruderer".Doch so einfach war es dann doch nicht:Farben mussten hergestellt werden, eifersüchtige Liebhaber ließen die Frauen nicht Modell stehen, es musste umdisponiert werden, alle mussten verköstigt werden und er hatte nur 8 Sonntage, an denen ihm die Terrasse zur Verfügung stand, er war gezwungen einem Kunstsammler um Geld zu bitten, oh auf was hatte er sich da eingelassen.1881 wurde das Bild vollendet und es wurde wirklich das Meisterwerk Renoirs.Ich liebe seine Bilder und hatte das große Glück in Südfrankreich durch das Haus zu gehen, wo er die letzten Jahre lebte und malte.Ich stand in seinem Atelier und lief durch den Olivengarten, es hatte sich damit ein langer Wunsch erfüllt und dieser Besuch gehört zu meinen schönsten Erinnerungen.