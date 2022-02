Aus dem Schatzkästchen

Es steigen die GlöckchenAus schmelzendem EisUnd schütteln die Röckchen,Halb grün und halb weiß.Es knarren die Eichen,Befreit rauscht der Bach.Die Kälte will weichen,Der Frühling wird wach.Die Mutter SibylleThut`s Schiebfenster aufUnd schaut durch die BrilleZum Giebel hinauf.Zwei Kätzchen schleichenVerliebt übers Dach.Die Kälte will weichen,der Frühling wird wach.Was kommt dort getänzelt,trägt Stöckel und Schuh?Es trippelt und schwänzeltUnd kichert mir zu.Verheissendes Zeichen!Beherzt folg` ich nach.Die Kälte will weichen,der Frühling wird wach.Rudolf Baumbach