Aus dem Schatzkästchen

Vor dem Fensterschleicht leise der Herbst vorbeiNebel steigt aus der Wiesedie Blätter am Rebengeländerleuchten schon rotschwarz glänzen die Beerenam Holunderbuschein Apfel rollt in das Grasein Blatt fällt in die Stillewir Haut an Hautund auf dem Kissendas Geflüster der NachtNoch hockt die Morgenkühleim Zimmerschläfrig bringt die Sonneden Tag hereinIrgendwo in der Fernebeginnt das LebenSilke DokterWünsche allen Lesern ein liebevolles Wochenende.