Aus dem Schatzkästchen

vielleicht finde ich etwas in meinen Schatzkästchen, was ein wenig verrückt ist; denn an so einem Tag kann ja doch mitunter allerhand Seltsames passieren:Man kann etwas finden, was ein Glücksumstand sein kann, man kann aber auch etwas verlieren, was Pech sein kann.Na und wenn Gerd W. Heyse über Verlorenes schreibt, dann ist das ganz gewiss etwas zum Schmunzeln.Ich wünsche allen Lesern ein sorgenfreies Wochenende und schön aufpassen; denn der 13. ist überall.