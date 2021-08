Aus dem Schatzkästchen

folg´ nicht so schnell der Nachtder Star singt noch so froh sein Liedals wär er grad´ erwachtDie Luft ist noch lind und lauund streichelt mein Hautes küsst mich frech und zart der Windals wär ich seine BrautIm Bach tanzt noch das Himmelsblauund Kiesel blinken hellam Wiesenrain glüht rot der Mohnoh Sommertag geh nicht so schnellSilke DokterWünsche allen Lesern ein schönes Sommerwochenende