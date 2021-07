Aus dem Schatzkästchen

DichterlesungHinter seinem Bart spricht er eigne Verse.Man versteht in schlechtweil der Bart so dicht ist.Die Verse verstünde man eh nicht,auch wenn der Bart nicht so dicht ist wäre.Hinter seinem Bart spricht er Verse.Kluge Zeilen verliest er.Hin und wieder verliest er sich auch.Seine Augen blitzen hinter der Brille.Blicke einer Mädchentraubehängen an seinen Lippen.Das ist gar nicht so einfach,weil der dichte Bartdes Dichters Lippen fast verdecken.Trotzdem hängen sie, die Mädchenblicke,vor allem der Liebesgedichte wegen.Hinter seinem Bart spricht er eigne Verse.Ein Dichter mit dichtem Bart.Dichterverse spricht er.Dichte Verse.Ganz dicht spricht er Dichterversehinter seinem dichten Dichterbart.Dichter gehts nun nimmer mehr,Dichterbitte dich um eins nur: bleibe dicht ....Gerd W. HeyseManchmal hatte er sich selbst ein wenig auf die Schippe genommen und das machte ihn so sympathisch.