Aus dem Schatzkästchen

Ich brauche deinen Mundzum DialogIch will endlichmeinen freudlosenDialog beendenwill keine Gestekein einziges Wortnicht eine Sekunde mehran ein trostarmesSpiegelbild verschwendenIch brauche deinen Mundzum Dialogdeine LippenWärme und Geborgenheitund Zeit für dichGeliebteeines Lebens ZeitGerd W. HeyseMorgen ist Valentinstag, der Tag der Verliebten, was für ein schöner Tag.Manche stöhnen und meinen, dass alles nur Kommerz sei, doch liegt das nicht an jedem selbst ? -Mit ein wenig Fantasie kann man dem Schatz eine kleine Freude bereiten, eine Überraschung, die so gar nichts kosten muss.Zum Beispiel ein paar handgeschriebene Zeilen oder ein Frühstück mit einer Lieblingsmelodie, liebevolle Zuwendung, wieder einmal miteinander über schöne Dinge reden, Zärtlichkeiten tauschen, sich Zeit schenken, das Kostbarste, was man sich schenken kann.In dieser schweren Zeit, die wir alle durchleben müssen, ist jede kleine Liebesgeste wie ein Sonnenstrahl und besonders in diesem Jahr muss der Tag Verliebten einfach was ganz Besonderes werden.Ich wünsche allen Lesern ein verliebtes Wochenende.