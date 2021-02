An meine Heimatstadt Spremberg

wie der Abendhimmelüber der Stadt der Kindheitwie der Schlag der Kirchturmuhrwie der leise Regenwie die Trauerweide am Teichund wie das Kopfsteinpflasterin den engen GasseNichts weckt so viele Erinnerungenwie die Fensterlädenan den alten Häusernwie der Klang der Sprachewie die Bank im Parkwie der Duft der Heckenrosenund wie die Sonnenstrahlen imDickicht des WaldesNichts weckt so viele Erinnerungenwie die Kastanienbäume am Flusswie die bunten Sommerwiesenwie das hölzerne Schultorwie das Flackern der Straßenlaterneund wie der Geruch des Herbstesin den vergessenen GärtenSilke Dokter