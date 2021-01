um dich zu sehendarf dich nicht berührendich nicht umfassendich nicht küssen und spürenich muss dich lassenIch kann nur am Fenster stehenum dich zu sehenmöchte so gern mit dir durch den Regen laufendurch Straßen und durch Gassenlachend irgendwo Krimskrams kaufendoch du musst mich lassenIch kann nur am Fenster stehenum dich zu sehenes wärmt mich keine Decke und du bist so fernich fühle mich allein und verlassenich suche am Himmel nach unserem Sternach es ist so schwer von einander zu lassenSilke DokterIm Januar 2021Wie viele Menschen mögen derzeit mit ähnlichen Gedanke an einem Fenster stehen.