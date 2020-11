Advent(s) Gedanken

Tannenzweige in der Vaseeine Spieluhr mit einer Weihnachtsmelodieein Teller mit süßem Gebäckein dankbares Lächelnglückliche Momenteein trauriger Blickwenn sich die Türe schließtein Winken vom FensterMit schweren Schritten gehe ichin die Dunkelheitdennoch frohdie weichen Händein den meinen gehalten zu habenJetzt ist das Zimmer leerdas Fenster geschlossendas Licht erloscheneingraviert der Name in kalten SteinSilke Dokter