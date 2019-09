Weihnachtsmärkte Thüringen: Übersicht über die besten Adventsmärkte 2019

Erfurt:

In Thüringen kann man auch dieses Jahr viel auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten entdecken. Z.B. kann man regionale Köstlichkeiten, wie den Thüringer Christstollen in Erfurt probieren, in Nordhausen wird der Weihnachtsmarkt mit einem Riesenstollen eröffnet, im Weimarer Adventsmarkt im deutschen Bienenmuseum bekommt man alles rund um Honig und in Jena erklingt jeden Tag um 17 Uhr aus dem Rathausturm Musik von den Turmbläsern. Die wichtigsten Informationen zu den verschiedenen Märkten sind hier zusammengefasst.Erfurter Weihnachtsmarkt:Innenstadt 99094 ErfurtDatum:26.11. - 22.12.2019Öffnungszeiten:So. - Mi. 10:00 - 20:00 UhrDo. u. a. Eröffnungstag 10:00 - 21:00 UhrFr. - Sa. 10:00 - 22:00 UhrWeihnachtsmarkt in Jena:Marktplatz 07743 JenaDatum:25.11. - 22.12.2019Öffnungszeiten:täglich 10:00 - 21:00Weihnachtsmarkt in Nordhausen:Theaterplatz und Blasiikirchplatz 99734 NordhausenDatum:29.11. - 22.12.2019Öffnungszeiten:So. - Do. 13:00 - 20:00 UhrFr. - Sa. 13:00 - 21:00 UhrAdventsmarkt im Deutschen Bienenmuseum:Deutsches Bienenmuseum (Ilmstraße 3) 99423 WeimarDatum:07.12. - 08.12.2019Öffnungszeiten:Sa. und So. von 11:00 - 18:00 UhrWeihnachtsmarkt in Weimar:Innenstadt 99423 WeimarDatum:26.12.2019 - 05.01.2020(geschlossen: 24.12. - 25.12.2019, 01.01.2020)Öffnungszeiten:So. - Do. 10:00 - 22:00 UhrFr. - Sa. 10:00 - 23:00 Uhr