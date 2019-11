Vorfreude schönste Freude

Mit einer Weihnachtsgeschichte und mit Musik wurden die Besucher auf das Fest eingestimmt und nicht nur sie, sondern das auch Domensemble zeigte sich irgendwie verzaubert.Nun duftet es auf dem Domplatz wieder nach frisch gebrannten Mandeln, nach Glühwein und Tanne, es glitzert und funkelt, Weihnachtsfiguren stehen in Reih und Glied und warten auf ihre Käufer.Pfefferkuchenherzen mit wundersamen Verzierungen und Botschaften in Zuckerguss gehüllt, Christbaumschmuck aus Keramik, Glas, Holz und sogar aus zarten Spitzen locken zum Kauf. Früchte in Schokolade gehüllt, kandierte Äpfel, Nüsse, Punsch und viele andere Köstlichkeiten verleiten zum unendlichen Naschen.Wer das bunte Treiben aus luftiger Höhe betrachten möchte, der dreht einfach ein paar Runden mit dem Riesenrad, nicht ganz so mutige pilgern ein paar Domstufen empor.Für die Kleinsten fährt die Bimmelbahn durch einen kleinen Wald und der Märchenwald, der erzählt wieder viele Geschichten, die sogar noch Oma und Opa kennen.Ganz romantisch ist so ein Bummel über den Weihnachtsmarkt natürlich, wenn leise die Schneeflocken vom Himmel tanzen, na ja alles kann man nicht haben aber wenn man dem Wetterbericht Glauben schenken möchte, dann wird dieser Wunsch vielleicht am Wochenende erfüllt. Vielleicht.