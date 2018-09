Süße Köstlichkeiten

Hergestellt nach einem alten überlieferten Familienrezept, das von Generation zu Generationweitergegeben wurde.Die Gebäckstücke aus Hefeteig sind wirklich ein wahrer Genuss und man erhält sie dort in den unterschiedlichsten Varianten. Die Geschichte der Krapfen reicht bis in das Mittelalter und in manchen Regionen kennt man sie auch als Pfannkuchen, Kräppl oder Schmalzgebäck.Egal wie man diese Köstlichkeiten nennt, in lauschigen Ecken kann man sie in diesem Cafe genießen und das habe ich getan.