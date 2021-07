Spieglein, Spieglein.... - Wer ist die Schönste ?

Waren es die zauberhaften Damen und der eine Herr vom Modetheater GNADENLOSschick, oder waren es die zauberhaften Orchideen, die so fantasievoll in einer Ausstellungshalle in Szene gesetzt wurden?Während ich so überlegte, entführten mich auf der Parkbühne die Sängerinnen und Sänger vom "Augustiner Vokalkreis" mit ihren Sommer- und Liebesliedern in romantischen Fernen, was mir die Entscheidung nicht gerade leichter machte.Kein Wunder; denn in dieser Woche heißt es BUGA rosarot.Na und für morgen wird auch schon die Ross Antony Show vorbereitet, auf der Künstlerinnen und Künstler sich in so manches Herz singen werden.Alles eben rosarot.