Sehnsuchtsorte

Diese üppige Blütenpracht, wie war das herrlich und wunderbar.Jetzt ist Ruhe eingezogen auf dem Gelände der ega und wer die Stille mag, der ist jetzt an diesem Ort genau richtig.Wer es jedoch etwas bunter mag, der sollte sich dann ab 17 Uhr zum "Winterleuchten" einfinden, da erstrahlen Gebäude im farbigen Licht und so manche Zauberei kann entdeckt werden.Vorher sich aber nach den Regeln erkundigen und nicht die Maske vergessen.Geöffnet ist der Park täglich von 10 bis 15 Uhr kostenfrei.Ich wollte noch ein paar Sonnenstrahlen genießen, deshalb wählte ich den frühen Nachmittag für eine kleinen Spaziergang.Ich fand noch so einige Blüten, die noch nicht Lebewohl sagen wollten und wunderte mich über ein paar Gegenstände, die so gar nicht in den Park gehörten, oder vielleicht doch?Ich registrierte es mit einem Lächeln und natürlich gehören sie dorthin und werden am Abend ganz sicher zauberhaft beleuchtet.