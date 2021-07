Sehnsuchtsorte

Hier noch einmal ein kleiner Ausflug nach Pillnitz und ein winziger Einblick in die wechselvolle Geschichte von Park und Schloss:Es wurde dort Jahrhundertelang gebaut und gestaltet, verkauft und geschenkt und wer heute durch das wunderschönes Parkgelände wandeln und vorher ein wenig im Geschichtsbuch geblättert hat, der sieht so manchen mit ganz anderen Augen.1335 erstmals als Herrensitz und Rittergut erwähnt, erhält Kurfürst Johann Georg IV 1694 das Pillnitzer Anwesen im Tausch gegen Schloss und Amt Lichtenwalde.Als der Kurfürst kurz darauf stirbt, gehen Schloss & Park Pillnitz in den Besitz von dessen Bruder Friedrich August – später berühmt unter dem Namen August der Starke –Der überließ seiner Mätresse Anna Constanta von Cosel das Anwesen, in dem sie von 1713 bis 1715 auch wohnte.Die Cosel ließ die Heckengärten pflanzen, zwischen dem Berg- und dem Wasserpalais entstand der barocke Lustgarten mit Springbrunnen, oberhalb des Bergpalais der große Schlossgarten mit seinen zwölf Baumreihen.Nachdem die Gräfin in Ungnade gefallen war, übernahm August der Starke wieder die Schlossanlage.Es sollte nun als Repräsentationsbau dem Spiel und der Unterhaltung der höfischen Gesellschaft dienen, Spielanlagen, Schaukeln, Karussells und Rutschbahnen wurden aufgebaut und Adlige schlüpften bei Verkleidungsspielen in die Rollen von Bauern und Winzern. Hauptsache, die Hofgesellschaft wurde prächtig unterhalten.Die elegant geschwungene Schlosstreppe Pöppelmanns wurde von Longuelune 1724 als grandiose Schiffstreppe bis zur Elbe hinunter verlängert, in so ausgewogenen Proportionen, dass sie bei jedem Wasserstand ihre Gravität behalten sollteSchloss Pillnitz ist ein hervorragendes Beispiel für die Chinamode des 18. Jahrhunderts.Die Verwendung ostasiatischer und orientalischer Elemente erfreuten sich in der Barockzeit einer hohen Beliebtheit.Eine Parkanlage durch die man immer gern flaniert.