Sehnsuchtsorte

Hervorgegangen aus einer alten Burganlage kann es auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken.Von der Hauptburg sind nur noch die Außenmauern erhalten, das Innere wurde 1934 bei einem Brand zerstört.Der Ausstellungsrundgang führt den Besucher von der Vorburg zum Palais, zur Kapelle und zum Keller.Der größte Teil des Mauerwerks stammt aus dem 12. Jahrhundert, wie der „Dicke Turm“, von dem man heute von einer Aussichtsplattform den Ausblick ins Ilmtal genießen kann.Wer es besonders geheimnisvoll mag, der kann sich in der Kapelle trauen lassen und im Palais feiern oder auch Konzerte besuchen.Irgendwie fühlt man sich bei einem Rundgang durch die Anlage in eine andere Zeit versetzt, so mit Säbelrasseln, klappernden Ritterrüstungen, Minnegesang und brennenden Fackeln.Die Steine könnten sicher so einiges berichten.Bekannt geworden ist das Schloss durch eine steinerne Figur, dem sogenannten „Leckarsch“.Die Figur streckt dem Betrachter das entblößte Hinterteil entgegen. Eine Darstellung die für heute als sehr unanständig gelten mag, doch im 16. Jahrhundert war es nichts Ungewöhnliches.Ja, da ging es wohl etwas derber zu.Ein Ort für Romantiker und Abenteuer, und für mich ein Ort der Erinnerung an einen schönen Julitag.