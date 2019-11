Schönheit auch von Außen

Dort trafen sich nicht nur die Profis des Friseurhandwerks um ihre Erfahrungen auszutauschen, sondern auch zahlreiche Besucher die gern wissen wollten, was denn so trendy ist, wie trägt man das Haar, welche Farbe ist jetzt modern und welche Pflegeprodukte sind wichtig.Und sie wurden alle freundlich beraten: Wie das Haar geschnitten wird, was dabei zu beachten ist, welche Technik der eine oder andere da anwendet, das alles konnte die Besucherin und natürliche auch der Besucher in zahlreichen Vorführungen erfahren.Es gab Modenschauen, wo es auch um den schönsten Tag im Leben ging, es wurde gezupft, geföhnt, gefärbt, fotografiert, Musik spielte und man begegnete vielen schönen Menschen und alle strahlten Fröhlichkeit aus.Man sagt ja immer wahre Schönheit kommt von Innen , mag ja stimmen aber wenn man auch mit der äußeren Hülle zufrieden ist und dann vielleicht auch noch Komplimente dafür bekommt, na das ist doch auch was Tolles. Oder?