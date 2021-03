Sagenhafter Sehnsuchtsort

Am eindrucksvollsten sind wohl die Sagen, die sich um Schlangen drehen, die in den feuchten Gebieten zuhause waren.Einmal dachte man an einen Schlangenkönig, dann wieder an Schlangenpärchen die man sich halten sollte, weil sie Glück brachten, deshalb auch die 2 Schlangen auf dem Dach vieler Häuser.Durch die Orte, in denen sich der Mensch auch noch heute die Natur zu Nutze macht, führt die große Wasserstraße auf der das Hauptverkehrsmittel noch immer der Kahn ist.Hier kann der Besucher an den Anlegestellen Naturprodukte verkosten und natürlich auch mitnehmen.Bekannt sind der Meerrettich, das Leinöl, die vielen Kräuterliköre und natürlich die Gurke, die es in den unterschiedlichsten Varianten gibt.In Hotels und Gaststätten gibt es traditionelle Gerichte und überhaupt ist die Gegend für ihre gesunde Lebensweise und Kost bekannt.Für jedes Leid gibt es ein Kräutlein, sagt man hier.Vieles könnte ich über diese Gegend noch erzählen, von den Trachten die man dort an bestimmten Tagen trägt, von den Handwerken die dort noch immer ausgeführt werden, doch ich glaube, es ist einfach schöner alles selbst kennen zu lernen.Wenn es wieder möglich ist.