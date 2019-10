Portrait einer Landschaft

Eine Sonderausstellung im Erfurter Naturkundemuseum gibt, anhand von Fotografien und Filmausschnitten, einen kleinen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt in diesem Gebiet.Die Ausstellung kann bis zum 17.11.2019 besucht werden.Übrigens, als Liebhaberin dieser Gegend habe ich natürlich ein paar Fotos, für diesen Beitrag, dazu geliefert.Noch eine Information für alle Fotofreunde!Auch in diesem Jahr findet wieder der beliebte Fotowettbewerb statt, an dem sich alle Hobbyfotografen beteiligen können.Bedingungen:max. 2 Fotos (20x30) mit Titel und den Namen des Fotografen versehen.Adresse:Naturkundemuseum Erfurt, Große Arche 14, 99084 ErfurtEinsendeschluss ist der 3. Dezember 2019Das diesjährige Thema: "Von der Sonne verwöhnt"Die Natur im SommerNa da gab es sicher jede Menge Fotomotive bei diesem Sommer. :-)))))))