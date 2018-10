Neue Herbstkollektion

Stoffe, Bänder und Tücher flatterten im Wind oder waren aufgerollt und ließen so manches Schneiderinnenherz höher schlagen. Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt war zu Gast unddie Händler hatten wie immer ein umfangreiches Sortiment mitgebracht und extra abgestimmt auf die kühle Jahreszeit.Flauschige Wollstoffe lockten zum Kauf, Knöpfe, Litzen, Garne, Borten und Spitzen gab es in Hülle und Fülle und auch so manche Idee.Es wurde beraten, abgemessen, abgeschnitten und nun muss nur noch genäht werden.