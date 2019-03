Das Gelände hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, aufgrund der EU- Richtlinien sind viele Tiere nun artengerechter untergebracht, alles ist großräumiger, was für die Tiere sehr schön ist, bedeutet aber für die Besucher, längere und weitere Wege, besonders für ältere Bürger oft auch beschwerlich.Ich besuchte die Tiere am Fuße des Berges und hatte so meinen Spaß.