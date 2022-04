Mode - Fantasien

Kataloge und Zeitschriften bieten Unmengen an Tipps, obwohl sich viele schon gar nicht mehr die Mühe machen in den Zeitschriften zu blättern; denn man bestellt überwiegend online.In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Produktion von Bekleidung mehr als verdoppelt, schnell gekauft, schnellt entsorgt, ist modische Kleidung zu einem Wegwerf-Artikel geworden.Das führt nicht nur Ausbeutung derjenigen die die Kleider nähen, es geht auch zulasten der Umwelt.Und doch ist eine neue Entwicklung zu beobachten: Die Nachhaltigkeit.So konnten im Rahmen eines Workshops in der Erfurter „Galerie Waidspeicher“, während der Ferien, Jugendliche nicht nur ihre Nähkünste unter Beweis stellen, sondern sie konnten auch herausfinden, was für sie Mode bedeutet und wie man bereits vorhandenen Stoffe wieder neu gestalten und verarbeiten kann.All das geschah inmitten einer derzeit bestehen Ausstellung, in der das Mode- und Kunstmagazin „LE MILE“ sich präsentiert, das in diesem Jahr sein 10jähriges Bestehen feiert.Ein Magazin, das den Blick auf zeitgenössische Ästhetik richtet und in dem Internationale Künstler ihre Arbeiten zeigen.Vor zehn Jahren ist das Weimarer Magazin "Le Mile" zum ersten Mal veröffentlicht worden. Was als Hobby des Kunstgeschichtsstudenten Alban Smajli begann und sich in erster Linie um Modefotografie drehen sollte, ist heute ein renommiertes Kunst- und Modemagazin mit internationaler Leserschaft in New York, Shanghai und London.Wer durch die Ausstellung geht wird zwar so manches Dargestellte etwas verrückt finden, jedoch die Fantasie bekommt ganz sicher Flügel und Mode soll ja auch Spaß machen und wer weiß, vielleicht nimmt der eine oder andere Betrachter sogar eine Idee mit nach Hause.Die Ausstellung kann bis zum 3.7.2022 besucht werdenEin Tipp auch für alle Besucher zur Langen Nacht der Museen am 13.5.22, da hat das Museum sogar bis 23 Uhr geöffnet.