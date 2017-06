Majestät lässt bitten

Sommeranfang, das bedeutet Blüten in Hülle und Fülle. Was für eine herrliche Jahreszeit, wenn die Rosen duften und der Wind einen Hauch von Lindenblütenduft hinzuträgt, was für ein betörender Duftmix.-Wer derzeit die Erfurter ega besucht, der versinkt förmlich in einem Rosenmeer.Unzählige Rosensorten, alle mit eindrucksvollen Namen, ranken sich an Geländern empor, entfalten sich in sorgefältig angelegen Rabatten, blühen üppig neben Bänken und Wegrändern oder mitunter auch ganz bescheiden im Gras.Und da sind auch noch die Rosen auf dem Wasser, die mit ihrem zauberhaften Aussehen, mit all den Schönheiten zu Lande, locker mithalten können.So ein Bummel durch dieses Blütenmeer lässt, für Augenblicke, alle Sorgen vergessen.Ganz sicher, ich habe es probiert, gestern, zum Sommeranfang.