Märchenhaftes Farbenspiel

Plötzlich, wenn der Mond durch die Bäume schaut und die Tiere schon schlummern, erstrahlen Bäume und Sträucher in einem Farbenrausch und wirken wie verzaubert. Fantasievolle Bilder tauchen in der Dunkelheit auf, Märchenfiguren begleiten die großen und kleinen Besucher auf dem Rundweg und in der Ferne erkling eine leise Musik.Freunde des Winterleuchtens, das alljährlich auf der ega erlebt werden konnte kennen dieses Farbspektakel, das leider in diesem Jahr, auf Grund der BUGA Vorbereitungen, nicht stattfinden kann.Doch mit viel Liebe zum Detail hat man im Erfurt Zoopark ein Erlebnisbereich geschaffen, der in dieser schweren Zeit für alle Freude bringen soll.Einen kleinen Rundgang habe ich schon einmal gemacht und ich weiß, es kommen auf dem langen Weg noch viele leuchtende Überraschungen.