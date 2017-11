Kleiner Ausflug in die Vergangenheit

Für Uneingeweihte: Es ist eine Messe auf der Unternehmen Ostprodukte präsentierten, na ja, einige von denen, die so übriggeblieben sind, von den vielen Betrieben aus dem Osten.Da tauchten bei älteren Besuchern schon Erinnerungen auf, wenn man die Worte „Badusan“ las, „Komet“ und „Rotstern“.Wurst und Liköre aus Thüringen konnte man verkosten, Schmuck und sogar Plauener Spitze gab es zu bewundern und altbekannte Kinderbücher und Figuren nahmen so manchen Besucher auf eine Zeitreise in die Vergangenheit mit.Natürlich ist die Zeit an den Produkten nicht vorübergegangen, alle zeigen sich in neuen farbenfrohen Verpackungen und die Vielfalt der Produkte ist erstaunlich.Schade, dass nach der Wiedervereinigung so viel falsch gelaufen war.