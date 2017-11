Im Land der Fantasie

Floristen aus Thüringen und ganz Deutschland präsentieren dort zu einem bestimmten Thema, in den mittelalterlichen Gewölben, ihre fantasievollen Arbeiten.„Leinwand trifft Advent“ lautet in diesem Jahr das Motto und wie kunstvoll Gemälde mit den unterschiedlichsten Materialien weihnachtlich nachempfunden werden können, kann man bis zum 22.12. unterhalb des Doms bewundern.Der Besuch dieser Ausstellung ist immer ein außergewöhnliches Erlebnis, fernab von Turbulenz und Hektik. Eine kleine Reise in das Land der Fantasie inmitten alter Mauern.