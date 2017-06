Im Land der 1000 Teiche

Mit geschlossenen Augen saß ich auf der kleinen Holztreppe, die zu einer der Beobachtungshütten führte, die man im Teichgebiet Plothen vorfindet. Von See wehte ein leichter Wind herüber, irgendwo lärmten die Frösche, ein Vogelkonzert erklang und dann wieder diese Stille.Man nennt es das Land er 1000 Teiche und wer die Natur liebt, der ist hier genau richtig.Auf einem kleinen See entfalteten Seerosen ihre Blüten, dann wieder große Teiche auf denen Schwäne stolz ihre Bahn zogen, wo junge Wasservögel ihren ersten Schwimmunterricht hatten und wo Bäume sich im klaren Wasser spiegelten.Manchmal berührte eine leichte Brise die Wasseroberfläche und das Wasser kräuselte sich leicht.Am Ufer blühten die Heckenrosen, der Holunder stand in voller Blüte, Libellen segelten vorüber, Sonnenflecken auf den Farnen, alte Baumstämme versteckten sich unter einem zarten Blütenteppich , Bienen brummten durch das Gras und dann wieder diese wunderbare Stille und jeder Augenblick wurde zu einem Glücksmoment.