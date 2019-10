Hereinspaziert - Manege Frei !

Kleine und große Kunstwerke zeigt diese Ausstellung die, wie in jedem Jahr, mit viel Liebe und Können hergestellt wurden.Wer dieses bunte Zirkusspektakel erleben möchte, der hat noch bis zum 31. Oktober die Gelegenheit, an diesem Tag heißt es dann allerdings wieder: "Auf zur Kürbisschlacht!",was bedeutet, dass die Besucher die herbstlichen Kunstwerke plündern und mit nachhause nehmen dürfen.So mancher Kürbis landet dann im Suppentopf oder auch als Zierde auf einem Balkon.Erinnerungen an den Herbst 2019.Übrigens auch die Blüten des Herbstes sind noch immer auf der ega zu bewundern, ein Besuch in diesem herrlichen Park lohnt sich immer.