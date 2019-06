Gewebter Himmel

Hier in Erfurt war die Textilgestalterin, Weberin und Bauhauskünstlerin Margarethe Reichardt zuhause.Wer mehr über Bauhauskünstlerinnen erfahren möchte, der sollte noch einen Besuch im Angermuseum einplanen, dort findet noch bis Sonntag eine Sonderausstellung statt.Am Freitag wird das beliebte Altstadtfest eröffnet und wie in jedem Jahr wird es bis zum Sonntag ein Erlebnis für alles Besucher werden.Ein Mittelaltermarkt, internationale Musikgruppen und natürlich eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen erwartet die Gäste der Stadt.