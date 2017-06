Gartenträume

Das Wetter konnte nicht besser sein für die gestrigen Gartenbesuche. Blau spannte sich der Himmel über Erfurt und die Sonne zeigte sich in ihrer ganzen Schönheit und setzte auch so manche verborgene Rose in strahlendes Licht.Beliebte Pilgerstätte ist jährlich auch der Klostegarten im Augustinerkloster. Zarte Blüten, inmitten der alten ehrwürdigen Mauern, bilden einen reizvollen Kontrast und über allem liegt immer ein Hauch von mittelalterlicher Geschichte.Geschichten könnte auch der, über 300 Jahr alte, Schwarznussbaum im Wigbertihof erzählen. Er ist übriggeblieben von 5 Bäumen, die einst dort standen. Ein Bewässerungssystem sorgt dafür, dass er so herrlich gedeihen kann und an diesem heißen Sonntag war es ein Genuss unter ihm zu sitzen, denn er spendete reichlich Schatten.Wer sich auf das Fahrrad schwingen konnte, der hatte die Gelegenheit noch viele Gärten am Rande der Stadt zu besuchen. Ich träumte allerdings noch ein wenig unter dem Schwarznussbaum; denn er hatte so viel zu erzählen.