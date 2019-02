Frühling(s)Sehnsucht

Blau wölbte sich der Himmel über die Stadt und wer Sonne tanken wollte, der hatte reichlich Möglichkeiten.Sogar im Skulpturengarten war man schon leichtsinnig geworden und hatte so manche Hülle fallen gelassen.Zwischen all den Gräsern suchte ich nach dem Frühling, konnte ihn natürlich Anfang Februar noch nicht finden, jedoch ich sammelte viele schöne Momente die mein Herz erfreuten und entdeckte so manchen stillen Ort, fernab der lauten Welt.