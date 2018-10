Fliegende Kürbisse geerntet

Und da standen sie nun, die Modelle und ein wenig traurig muteten sie schon an, doch die fröhliche Besucherschar zog mit den Kürbissen davon, manche landen sicher im Kochtopf, andere werden zur Zierde an den Herbst 2018 erinnern.Nach diesem Fest wird auf der ega wieder ein wenig Ruhe einziehen und wer sie sucht, der findet sie auch inmitten der wunderschön angelegten Herbstbeete. Gräser wiegen sich im Wind, die letzten Rosen und Dahlien blühen noch tapfer und alles stimmt schon ein wenig wehmütig.Doch nicht mehr lange; denn das diesjährige Winterleuchten beginnt schon am 30. November. Da werden wieder Lampions in den kahlen Bäumen und hängen, Äste und Stämme bekommen ungewohnte Farben und ganz sicher gibt es wieder leuchtende Blüten zu entdecken. Ja und der Frühling, der kommt sowieso, das wissen wir ja.