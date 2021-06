Der Frühlingsrausch auf dem BUGA Gelände ist vorüber, jetzt sind viele fleißige Hände am Werk, um alle Gäste mit einem sommerlichen Blütenflair zu erfreuen.Im Rosengarten haben einige Blüten schon ihren Auftritt hinter sich, andere warten noch auf den richtigen Moment und wieder andere genießen derzeit die Bewunderung ihrer Schönheit.Es ist immer wieder ein Erlebnis eine blühende Rose zu betrachten.Doch auch andere Blumen und Gewächse zögern nicht, um sich ins rechte Licht zu rücken.Wer glaubt die Veilchenzeit sei vorbei der irrt, ich habe heute einen wunderschönen Veilchenstrauch gesehen.Für alle Imkerfreunde wird ein Blick in die Geschichten der Imkerei geboten und der Wissenswald informiert über das Leben der Ameisen und Wildkatzen.Wer nach all dem Trubel auf dem Gelände den Bummel etwas ruhig ausklingen lassen möchte, dem empfehle ich den Ausgang zum Gothaer Platz unter schattigen Kastanienbäumen .Man kann den Specht klopfen hören, das Rauschen der Bäume, und man hat mitunter einen romantischen Blick über die Stadt.Wer sich dann noch nicht ganz trennen möchte, so wie ich, der schaut noch mal schnell in den Karl-Forster Garten, wo Stauden ihren Reiz entfalten.Also ich habe heute Ferien vom ACH gemacht und ich weiß, mein Ferienzeit auf dem BUGA Gelände ist noch lange nicht vorüber.