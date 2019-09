Farbenspiele

Sie wissen wie sehr wir Menschen von Farben abhängig sind, wie sie auf unsere Gefühle wirken und so lassen sie uns eintauchen in die Welt der Farben und vielleicht lächeln sie über uns, wenn wir trunken und träumend einmal den Alltag vergessen und uns ganz dem Farbenspiel hingeben.Welcher Ort wäre da nicht geeigneter als die Erfurter ega, auf der jetzt die Dahlien blühen, üppig und farbenprächtig und sich ihrer Schönheit bewusst sind. Aber die Königin der Blumen, die stolze Rose, lässt sich nicht so schnell das Zepter aus der Hand nehmen und blüht in den schönsten Farben und duftet dazu noch himmlisch und so treiben wohl Sommer und Herbst auch ein Spiel mit ihnen.Wir Menschen lieben das Farbenspiel und solange wir in jeder Farbe ein Lächeln finden wird uns dieses Spiel sicher Glück bringen.Jedenfalls, bei einem Bummel über die ega findet auch der traurigste Geselle, bei all der Farbenpracht, ganz sicher viele Lächeln.